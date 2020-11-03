День выборов завершился в США

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Избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населённом пункте США с населением около 300 человек, закрылся последним в стране в 20:00 по местному времени (09:00 мск 4 ноября). Так завершилось голосование на всеобщих выборах в Соединённых Штатах.

В президентской гонке по числу голосов пока лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. За него в общей сложности проголосовали 61 957 940 человек (49,8%), его сопернику от республиканцев Дональду Трампу удалось заручиться поддержкой 60 461 523 человек (48,6%).

Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 1 401 791 голос (1,1%), кандидат от партии «зелёных» Хоуи Хокинс — 280 758 голосов (0,2%), другие кандидаты вместе — 312 663 голоса (0,3%). Таковы предварительные данные, которые приводит агентство Associated Press.

Также в США 3 ноября выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Кандидату в президенты США для победы нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп после победы в ряде ключевых штатов значительно сократил отставание от демократа Джо Байдена по числу выборщиков. К 08:20 мск хозяин Белого дома проигрывает претенденту на него всего 19 выборщиков при соотношении 204 к 223. Трамп сейчас лидирует в ключевых штатах — Флориде и Техасе, увеличил отрыв в Пенсильвании.