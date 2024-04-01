Власти США поспешно запустили активную работу по искажению картины расследования теракта в «Крокус Сити» 22 марта с целью обеления киевского режима, сообщили в Службе внешней разведки РФ. Что говорят в СВР, как идет расследование теракта, какие связи у террористов нашли с Дагестаном и Украиной?
Что заявили в СВР о теракте в «Крокус Сити Холле»
США «рискуют навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за своих шагов по обелению киевского режима <...> после теракта в „Крокус Сити Холле“». Об этом заявили в пресс-бюро СВР.
«Госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними неправительственным организациям и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению [президента Украины] Владимира Зеленского и его окружения. В Белом доме опасаются, что обнаружение в произошедшем киевского следа высветит террористическую природу украинского режима и окончательно сорвет планы Вашингтона по наращиванию поддержки Украины», — заявили в спецслужбе.
По оценке СВР, американские структуры стремятся убедить мир, что за терактом стоят боевики афганского филиала «Исламского государства» (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена) — так называемого «Вилаята Хорасан». При этом любые другие версии отметаются. Работать в рамках данной информационной кампании поручено в том числе «проживающим за рубежом представителям российской несистемной оппозиции».
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обстановка у Crocus City Hall
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Как связан Дагестан с терактом в «Крокус Сити»
Между тем след теракта в «Крокус Сити» был обнаружен в Дагестане. 31 марта сотрудники спецназа ФСБ в ходе контртеррористической операции захватили четверых иностранцев, которые готовили теракт на набережной или в парке Победы в Каспийске. Один из них признался, что обеспечил оружием террористов, напавших на концертный зал в Подмосковье.
РИА Новости опубликовало кадры допроса боевика.
«Я возил им оружие. Этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москве. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — рассказал мужчина.
Какие связи с Украиной нашли у теракта в «Крокус Сити»
В Службе внешней разведки подчеркнули: США не удалось добиться единства мнений по теракту в «Крокус Сити Холле», хотя они начали выгораживать Зеленского «еще до того, как успел остыть пепел» на месте теракта. Даже в странах НАТО и ЕС это сочли ошибочным шагом.
«Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке — подозрительной», — заявили в разведке.
При этом власти в Киеве, которых старается оправдать Вашингтон, открыто ведут против России «полноценную террористическую войну». Такие его представители, как начальник ГУР Кирилл Буданов и начальник СБУ Василий Малюк, открыто признаются в этом.
«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой „родственник“ массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», — подчеркнули в российской разведке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кто расследует теракты Запада против России
Следственный комитет России рассмотрел обращение депутатов Госдумы РФ (Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой, а также философа Александра Дугина) и начал процессуальную проверку террористической деятельности США, Украины и стран Запада против России. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Депутат Госдумы Александр Бородай подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что российские спецслужбы «работают на пределе возможностей».
«По сути дела, идет война. Естественно, что против нас используются различные силы, в том числе и террор как способ дестабилизации страны изнутри. Ничего удивительного в этом нет», — отметил он.