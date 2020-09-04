Цукерберг заявил о возможных беспорядках в США после выборов

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Основатель Facebook Марк Цукерберг во время разговора с журналистами заявил, что после президентских выборов в США 3 ноября в стране могут начаться беспорядки.

Повышенный риск, отметил глава соцсети, есть в определённый период. Самым опасным временем с точки зрения возможных беспорядков бизнесмен считает дни (или недели) между голосованием и объявлением окончательных результатов выборов.

Я думаю, что нам надо сделать всё возможное, чтобы снизить риск насилия, - заметил основатель Facebook в интервью Axios.

Как подчеркнул Цукерберг, на подсчёт голосов может уйти не одна неделя. Следовательно, и сотрудникам соцсети, и журналистам нужно объяснить людям, что в том нет ничего противозаконного.

Ранее предприниматель заявлял, что Facebook встанет на «защиту демократии». В социальной сети будут особенным знаком отмечаться посты, направленные на «лишение результатов выборов легитимности». Таким же образом будут обозначаться сообщения от кандидатов, объявляющих о своей победе до оглашения результатов.

Кроме того, Facebook за неделю до 3 ноября остановит политическую рекламу, будет удалять посты, призывающие не идти на выборы из-за пандемии, и ограничит число чатов с возможным отправлением одного и того же сообщения.

Участником президентской гонки от демократов станет Джо Байден. Республиканцев будет представлять действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Как передавал NEWS.ru, в 2020 году Цукерберг потерял$7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram.