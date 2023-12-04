Цукерберг впервые за два года продал акции Meta Цукерберг продал акции Meta на $185 млн впервые с 2021 года

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Марк Цукерберг

Американский медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг впервые с 2021 года продал акции компании Meta Platfroms Inc. (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает Bloomberg. По его информации, глава Meta получил почти $185 млн за 682 тысячи ценных бумаг.

Как передает агентство, Цукерберг продал акции на фоне увеличения их котировок. С января по ноябрь 2023 года рыночная стоимость Meta выросла на 172%, опередив тем самым все технологические компании Соединенных Штатов, кроме техногиганта Nvidia Corp. В настоящее время цена акций Meta приблизилась к историческому максимуму, который был зафиксирован два года назад.

Продажа акций позволит Цукербергу увеличить доходы от венчурного капитала, а также инвестиций в научные исследования и другие компании. Глава Meta продолжает владеть 13% акций компании, стоимость которых оценивается в $117,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Meta планирует создать новую языковую систему искусственного интеллекта, которая опередит по мощности GPT-4 от компании OpenAI. Новая разработка сможет создавать сложные тексты и проводить анализ больших объемов информации. Для создания языковой системы Цукерберг собрал специальную рабочую группу.