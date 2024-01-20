Crew Dragon с экипажем Axiom Space пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к Международной космической станции. Стыковка произошла в 05:43 по времени Восточного побережья США (13:43 мск), трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В NASA отметили, что спустя некоторое время экипаж корабля перейдет на орбитальную станцию. Экипаж третьей миссии, отправка которого была организована частной компанией Axiom Space, пробудет на МКС около двух недель и за это время проведет порядка 30 экспериментов.

В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт Европейского космического агентства из Швеции Маркус Вандт, первый отправившийся в космос гражданин Турции военный пилот Альпер Гезеравчи и командир экипажа, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

В начале декабря российские космонавты на МКС начали изучать эмбрионы перепелов. Эксперимент под названием «Перепел» направлен на исследование эмбрионального развития с дальнейшим выведением птенцов. Японские перепела были доставлены с Земли. Их развитие осуществлялось в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. Экипаж уже успел оценить работоспособность инкубатора. Также были получены новые сравнительные данные.