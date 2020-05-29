CNN: жители восьми городов США протестовали из-за гибели Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/30e831fe-a1c4-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабные демонстрации в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания, прошли в восьми городах США.

В Миннеаполисе и Сент-Поле протестующие разграбили крупные магазины. В ночь на пятницу в Миннеаполисе в результате поджога загорелось здание полицейского участка. Стражи порядка применили против участников беспорядков светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Более 170 хозяйственных построек были повреждены в Сент-Поле. Также в городе произошло множество пожаров.

По данным CNN, акции протеста также прошли в Финиксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Луисвилле (штат Кентукки), Мемфисе (штат Теннесси), Колумбусе (штат Огайо) и Нью-Йорке.

NEWS.ru писал, что спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала гибель Флойда убийством. Поводом для высказывания стало видео, на котором полицейский навалился на афроамериканца. Флойд несколько раз повторил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Он умер в реанимации.