CNN: жители восьми городов США протестовали из-за гибели Джорджа Флойда

Масштабные демонстрации в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания, прошли в восьми городах США.
В Миннеаполисе и Сент-Поле протестующие разграбили крупные магазины. В ночь на пятницу в Миннеаполисе в результате поджога загорелось здание полицейского участка. Стражи порядка применили против участников беспорядков светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Более 170 хозяйственных построек были повреждены в Сент-Поле. Также в городе произошло множество пожаров.
По данным CNN, акции протеста также
NEWS.ru писал, что спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала гибель Флойда убийством. Поводом для высказывания стало видео, на котором полицейский навалился на афроамериканца. Флойд несколько раз повторил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Он умер в реанимации.
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