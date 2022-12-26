Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек NBC News: как минимум 50 человек погибли в США из-за зимней бури

Фото: Xinhua/Global Look Press

Штат Нью-Йорк, США

По меньшей мере 50 человек погибли в США из-за зимней бури, сообщил NBC News. Телеканал уточняет, что больше всего жертв — как минимум 14, зафиксировали в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк. Высота сугробов в населенном пункте составила более метра. Всего смертельные инциденты произошли в 12 штатах, включая Колорадо, Канзас, Мичиган и Иллинойс.

На пространстве от Великих озер возле Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой буря унесла жизни по меньшей мере 50 человек по состоянию на утро понедельника... Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах — Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин, — сообщил телеканал.

По данным полиции Буффало, на которые ссылается NBC, сотрудники правоохранительных органов находят погибших «на улицах и в машинах».

Согласно документу за подписью замминистра по инфраструктуре США Кэтлин Хоган, Министерство энергетики страны разрешило энергетическим компаниям Техаса отступить от экологических нормативов ради увеличения производства. Перебои в подаче электричества начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.