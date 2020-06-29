Человек погиб во время стрельбы возле «автономной зоны» в Сиэтле

https://static.news.ru/photo/0a7da9e6-ba19-11ea-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: komonews/twitter.com

Один человек стал жертвой стрельбы, которая произошла рядом с захваченной протестующими «Автономной зоной Капитолийского холма». Это уже четвёртый подобный случай в районе CHAZ.

Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали два человека один из которых скончался в больнице.

Полицейские расследуют стрельбу на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Сообщается о двух пострадавших. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна, — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Woke up to what sounded like gunfire and this scene just after 3 am this morning. #CHOP @KING5Seattle pic.twitter.com/YGjY8AOtII — Joseph Suttner (@josephsuttner) June 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейских произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо сломаны.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив территорию «автономной зоной». Полицейским приказали покинуть район, чтобы снизить напряжённость.

Ранее NEWS.ru писал, что в США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).