Человек погиб при стрельбе в ночном клубе в США

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Стрельба произошла в ночном клубе M-Bar Club города Джексон в американском штате Миссисипи. В результате ЧП погиб один человек.

41-летний Кортес Шелби прилучил огнестрельное ранение в шею. Врачи констатировали его смерть на месте, передаёт РИА Новости.

Также травмы получили два мужчины и женщина. В настоящий момент они госпитализированы.

Врачи оценивают их ранения как лёгкие, им ничего не угрожает. Следователи пока не знают, принимали ли они участие в конфликте.

По данным полиции, в клубе поругались два человека. После ссоры один из них достал пистолет, выстрели в нескольких людей, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее на вечеринке в Рио-де-Жанейро, как писал NEWS.ru, в результате стрельбы четыре человека погибли и 11 получили ранения. Несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, местные жители неподалеку от района трущоб на севере города устроили вечеринку в честь национальных июньских праздников.