Цены на бензин в США побили исторический максимум Цены на бензин в США обновили рекорд, достигнув $4,598 за галлон

Фото Li Jianguo/Global Look Press

Цены на бензин в США во второй раз за неделю обновили исторический максимум, взлетев до $4,598 за галлон (3,785 литра), пишет ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации. Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды. Происходят такие скачки на фоне повышения мировых цен на нефть.

По данным организации, средняя цена галлона бензина марки Regular к утру вторника выросла до $4,598. В понедельник она держалась на отметке в $4,596. При этом в ряде штатов, включая Калифорнию, где цены на топливо самые высокие, придется отдать за галлон $6–7.

Год назад средняя стоимость бензина на американских заправках не превышала $3 за галлон, сообщает автомобильная ассоциация.

В России тем временем биржевые цены на бензин обвалились до минимальных значений с 2016 года. Нефтекомпании, которые ограничены в возможностях экспорта из-за санкций, вынуждены поддерживать загрузку НПЗ. По мнению экспертов, цены на топливо снизятся и на заправках, вынужденных бороться за потребителя.