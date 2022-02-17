CBS: Вашингтон получил от Москвы письменный ответ по гарантиям безопасности

США получили письменный ответ России в рамках диалога по гарантиям безопасности, он был передан послу США в Москве Джону Салливану, сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва 17 февраля направит Вашингтону ответ по гарантиям безопасности.

Мы можем подтвердить, что получили ответ от РФ, — цитирует телеканал неназванного американского дипломата.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан посетил здание Министерства иностранных дел России. Он пробыл там примерно 15 минут, после чего уехал, не оставив никаких комментариев.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.