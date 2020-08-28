Бывший стажёр компании Илона Маска пожаловалась на гендерную дискриминацию

Бывший стажёр SpaceX Джулия Кроулифаренга обратилась в суд, заявив, что её не взяли на постоянную работу в аэрокосмическую компанию из мести за её жалобы на домогательства и дискриминацию.
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Также в иске сказано, что менеджер проводил с ней рабочие встречи по полтора-два часа, в то время как с мужчинами-стажёрами совещался по полчаса. Во время последней стажировки девушка пожаловалась в отдел кадров, после чего её работу в SpaceX оценили отрицательно (при том, что все предыдущие отзывы были положительными), а после завершения стажировки ей не стали предлагать постоянное место.
Кроулифаренга требует компенсацию (размер которой не раскрывается) за депрессию, шок, дискомфорт, усталость и беспокойство, которые она испытала во время стажировок. По данным издания, менеджер, упомянутый в иске, уже не работает в компании.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкие вооружённые силы готовы выплатить компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации во время службы. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о подготовке соответствующего законопроекта.
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