Бывший стажёр компании Илона Маска пожаловалась на гендерную дискриминацию

https://static.news.ru/photo/5f1c455c-eaa2-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Бывший стажёр SpaceX Джулия Кроулифаренга обратилась в суд, заявив, что её не взяли на постоянную работу в аэрокосмическую компанию из мести за её жалобы на домогательства и дискриминацию.

Об этом сообщает Business Insider. Истица стажировалась в компании Илона Маска летом 2015, 2016 и 2017 годов под руководством одного и того же менеджера. Кроулифаренга утверждает, что его поведение доставляло ей дискомфорт. По её словам, менеджер мог в любой момент начать разговор на не связанные с работой темы. В частности, он мог заявить, что предпочёл бы встретиться с девушкой во вселенной Гарри Поттера. Однажды менеджер сказал Кроулифаренге, что она уникальна и он мог бы провести всю жизнь, пытаясь понять её, при этом девушка не давала никаких поводов к таким репликам.

Также в иске сказано, что менеджер проводил с ней рабочие встречи по полтора-два часа, в то время как с мужчинами-стажёрами совещался по полчаса. Во время последней стажировки девушка пожаловалась в отдел кадров, после чего её работу в SpaceX оценили отрицательно (при том, что все предыдущие отзывы были положительными), а после завершения стажировки ей не стали предлагать постоянное место.

Кроулифаренга требует компенсацию (размер которой не раскрывается) за депрессию, шок, дискомфорт, усталость и беспокойство, которые она испытала во время стажировок. По данным издания, менеджер, упомянутый в иске, уже не работает в компании.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие вооружённые силы готовы выплатить компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации во время службы. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о подготовке соответствующего законопроекта.