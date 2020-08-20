Бывшего помощника Трампа арестовали на лодке в океане

https://static.news.ru/photo/a19da32e-e315-11ea-8cab-fa163e074e61_660.jpg Стивен Бэннон Фото: Joel Angel Juarez/Global Look Press

Правоохранительные органы США сообщили о задержании экс-помощника американского лидера Дональда Трампа Стивена Бэннона. Последнего обвиняли в мошенничестве и хищении денежных средств.

По данным полицейских, арест произошёл в Атлантическом океане около береговой линии Коннектикута. Минюст был заранее поставлен в известность о решении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк обвинить Бэннона и ещё трёх лиц в мошенничестве и присвоении пожертвований, пишет ТАСС.

На данный момент мужчинам инкриминируется присвоение крупных средств из более 25 млн добровольных пожертвований. Они были собраны некоммерческой организацией We Build the Wall.

Дела подозреваемых рассматривает суд Южного округа Нью-Йорка. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как писал NEWS.ru, ранее в Хорватии был задержан бывший топ-менеджер Audi по обвинениям властей США. Акселя Айзера подозревают в финансовом мошенничестве.