Бритни Спирс потеряла ребёнка Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности

Бритни Спирс / Фото F.Sadou/AdMedia/Global Look Press

Бритни Спирс потеряла ребёнка. Американская певица сообщила, что у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности. Она также поблагодарила поклонников за поддержку в трудный период. Своё заявление Спирс разместила в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена)/

С глубочайшей печалью мы вынуждены объявить, что потеряли нашего ребенка на раннем сроке беременности, — написала певица.

Она также высказала слова благодарности поклонникам за поддержку, оказанную в трудный для её семьи период.

О том, что Бритни Спирс ждёт третьего ребёнка, стало известно 12 апреля. 40-летняя звезда в настоящее время встречается с 28-летней моделью Сэмом Асгари. Пара неоднократно заявляла, что планирует завести детей, несмотря на то, что певица уже является матерью двух подростков от брака с танцором Кевином Федерлайном. Бритни изначально выразила обеспокоенность тем, что её организм может не выдержать нагрузку, поэтому она приняла решение внимательно следить за своим здоровьем. Она добавила, что будет как можно меньше посещать общественные места.