«Боже упаси»: Псаки отказалась возвращаться в Белый дом Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала работу в политике «худшим кошмаром»

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что больше никогда в жизни не вернется в политику, сообщил телеканал Fox News. Она добавила, что не собирается ни баллотироваться на какой-либо государственный пост, ни участвовать в агитационных кампаниях других политиков. В настоящее время Псаки работает на телеканале MSNBC, где получила собственное воскресное телешоу — Inside.

Боже упаси. Это же мой худший кошмар. Ни в одной кампании за чье-либо переизбрание я принимать участия больше не буду. Да и вообще планов возвращаться в правительство у меня нет. Никогда, — сказала Псаки.

Она при этом не стала комментировать работу своего преемника на должности пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которую в американской прессе прозвали «худшим» представителем администрации президента США в истории. Псаки при президенте Обаме занимала кресло директора Белого дома по коммуникациям, а затем стала официальным представителем Госдепа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, когда Псаки ушла со своего поста заявила, что она вовремя покинула утопающий «Титаник», когда взвалила всю грязную работу на свою последовательницу — мигрантку.