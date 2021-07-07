Большинство американских штатов подали иск против Google

Контроль над магазином приложений Android стал причиной того, что большинство штатов США подали антимонопольный иск против компании Google. Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, к иску присоединились 36 штатов, а также столица страны Вашингтон.

Это третья попытка группы штатов привлечь компанию к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. В 2020 году к 14 штатам присоединялось Министерство юстиции страны: тогда Google предъявлялся иск по использованию контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, что было призвано обеспечить компании контроль над рынком поиска с мобильных устройств.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах подать иски против технологических гигантов, в числе которых Facebook, Twitter и Google. Он назвал цензурой действия этих компаний по блокировке его аккаунтов в социальных сетях. Бывший глава Белого дома заявил: кроме компенсации и восстановления аккаунтов, он хочет, чтобы технологические гиганты понесли ответственность за свои действия.