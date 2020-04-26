Более 950 тысяч американцев заболели COVID-19

Число заражённых коронавирусом жителей США превысило 950 тысяч человек 26 апреля.
Число заражений составило 954 182, умерли 54 573 человека, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, — передаёт РИА Новости.
Треть от всех подтверждённых случаев COVID-19 зарегистрированы в США.
Как писал NEWS.ru, с марта в Соединённых Штатах действуют режим чрезвычайной ситуации и карантин по коронавирусу. По мнению старшего советника президента США Кевина Хассетта, ухудшение ситуации грозит США кризисом, сравнимым с Великой депрессией.