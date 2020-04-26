Более 950 тысяч американцев заболели COVID-19

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Число жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк постепенно снижается. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

Число смертей — по-прежнему ужасающая цифра. Вчера скончались 367 человек, — цитирует РИА Новости руководителя штата. Всего, по его словам, из-за COVID-19 в штате умерли 16 599 человек. Между тем,...