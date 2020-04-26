США

Более 950 тысяч американцев заболели COVID-19

21:34, 26 апреля 2020 12
Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом жителей США превысило 950 тысяч человек 26 апреля.

Число заражений составило 954 182, умерли 54 573 человека, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, — передаёт РИА Новости.

Треть от всех подтверждённых случаев COVID-19 зарегистрированы в США.

Как писал NEWS.ru, с марта в Соединённых Штатах действуют режим чрезвычайной ситуации и карантин по коронавирусу. По мнению старшего советника президента США Кевина Хассетта, ухудшение ситуации грозит США кризисом, сравнимым с Великой депрессией.

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