Стало известно о сокращении США помощи Украине в важной сфере Bloomberg: США ограничили поддержку Киева в сфере кибербезопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская администрация сократила объемы помощи Украине в сфере кибербезопасности, сообщает Bloomberg. Значительная часть запланированных поставок специализированного оборудования для защиты критической инфраструктуры так и не была доставлена.

Как уточняет агентство, после смены власти в США были приостановлены или полностью отменены контракты с десятками экспертов по кибербезопасности, работавших на сотнях украинских объектов. Программное обеспечение и компьютерная техника, закупленные еще при предыдущем правительстве, поступили не в полном объеме. Ряд совместных проектов в сфере киберзащиты также остались незавершенными.

Ранее Ватикан стал местом неформальной встречи американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Десятиминутная беседа состоялась перед началом церемонии прощания с папой римским Франциском на площади Святого Петра. Лидеры общались без сопровождения и переводчиков.

Особое внимание привлек выбор одежды украинского президента — на официальное мероприятие он пришел в повседневном наряде: футболке-поло, черных брюках и куртке. До этого Зеленский с женой и официальной делегацией прилетел в Рим для участия в церемонии, где и состоялось его случайное пересечение с американским коллегой. Содержание их разговора остается неизвестным.