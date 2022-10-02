Bloomberg: США готовы оказывать Киеву ежемесячную помощь в $1,5 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США готовы предоставлять Киеву ежемесячную финансовую поддержку в размере $1,5 млрд в течение всего конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, офис президента Соединенных Штатов Джо Байдена провел переговоры с представителями Евросоюза, настояв на том, чтобы страны европейского сообщества увеличили оказываемую Украине помощь.

В агентстве отметили, что главы стран — членов ЕС обсудят размеры финансовой поддержки Киева во время саммита, который пройдет на следующей неделе в Чехии.

Один из источников Bloomberg отметил, что дипломатов Евросоюза, организующих подготовку к саммиту, уведомили, что Белый дом будет ждать от ЕС ежемесячной финансовой помощи Украине в том же размере, который готовы предоставить США ($1,5 млрд). Подобные финансовые пакеты пойдут на покрытие государственных расходов украинского государства, включая поддержание школ, больниц и работу электросети страны.

Кроме того, источники агентства сообщили о намерении вести переговоры о восстановлении Украины после конфликта. Однако дипломаты сообщества считают, что текущие потребности Киева важнее.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Киеву вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт на территории Украины. Руководитель Минобороны США отметил, что в Белом доме наблюдают «некоторую смену динамики на поле боя». При этом Остин отказался строить прогнозы относительно того, как будет протекать конфликт.