Bloomberg: Путин одним маневром бросил вызов Западу Bloomberg: Путин бросил вызов Западу приглашением Индии и КНР на военные учения «Восток-2022»

Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив вооруженные силы Китая и Индии на военные учения «Восток-2022», сообщает Bloomberg. Отмечается, что таким образом российский лидер мешает США и их союзникам изолировать Россию из-за ситуации на Украине.

Россия проводит крупные военные учения с участием Китая и Индии, поскольку президент Владимир Путин противодействует попыткам США и их союзников изолировать страну из-за конфликта на Украине, — говорится в сообщении.

В статье говорится о том, что Индия не заняла чью-либо сторону на фоне украинского кризиса, несмотря на давление Запада. Это объясняется, считают авторы материала, тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.

Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения, — говорится в сообщении.

Обозреватели британского издания Daily Express ранее расценили российские военные учения и демонстрацию тесного военного сотрудничества Москвы и Пекина как ответ на поддержку Украины и Тайваня со стороны Запада.

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова. В ходе маневров будут отработаны оборонительные и наступательные действия на семи полигонах ВВО.