Билл Гейтс: мы вернёмся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в курсе того, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но пока не готов «говорить на эту тему».

У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему, — привелислова американского лидера в «Интерфакс». При этом, Дональд Трамп сообщил, что информация...