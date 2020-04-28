Билл Гейтс: мы вернёмся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два

https://static.news.ru/photo/3e436e62-88e8-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpgБилл ГейтсФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Один из основателей IT-корпорации Microsoft, филантроп Билл Гейтс сообщил, что отмена санитарных и других ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией не станет началом возвращения к привычной жизни. По его словам, к нормальной жизни мир придёт не раньше, чем через год или два.
Мы не вернёмся к нормальной жизни раньше, чем через год или два <...> потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение <...> Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход, — привели слова Билла Гейтса в ТАСС.
Он также выразил надежду, что фонду Билла и Мелинды Гейтса предоставят возможность производства вакцины.
Почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе и, поскольку мы являемся нейтральным игроком, а также обладаем связями со всеми экспертами, я поддерживаю контакт с большинством руководителей компаний, мы просим предоставить в распоряжение их производственные мощности. Я прошу их рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз, — процитировали филантропа в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, Билл Гейтс сообщил, что два года — это реальный срок для разработки и выпуска вакцины от коронавируса.