Белый дом опроверг данные о «неэтичных сделках» Хантера Байдена

Белый дом поддержал заявление президента США Джо Байдена о том, что сделки его сына Хантера с Китаем и Украиной не имели неэтичного характера. Позицию администрации США озвучила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Стенограмма её выступления опубликована на сайте ведомства.

В ходе дебатов во время предвыборной кампании в 2020 году Байдена спросили, было ли что-либо неуместное или неэтичное в деловых отношениях его сына Хантера в Китае или Украине. Байден ответил на этот вопрос отрицательно.

Мы полностью поддерживаем комментарий президента. <...> Я не говорю от имени Хантера Байдена, так что больше я ничего не могу сказать по этому поводу, — заявила Бедингфилд.

Ранее республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам отправили официальный запрос в Белый дом, с просьбой раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена. По мнению политиков, на сына американского президента могут оказывать давление из-за его связей в России и Украине.

Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности Хантера Байдена к биолабораториям на Украине. Его инвестфонд финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.