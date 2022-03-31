Белый дом опроверг данные о «неэтичных сделках» Хантера Байдена
Белый дом опроверг данные о «неэтичных сделках» сына президента США Хантера Байдена
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:55, 01 апреля 2022
Фото: YouTube
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Белый дом поддержал заявление президента США Джо Байдена о том, что сделки его сына Хантера с Китаем и Украиной не имели неэтичного характера. Позицию администрации США озвучила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Стенограмма её выступления опубликована на сайте ведомства.
В ходе дебатов во время предвыборной кампании в 2020 году Байдена спросили, было ли что-либо неуместное или неэтичное в деловых отношениях его сына Хантера в Китае или Украине. Байден ответил на этот вопрос отрицательно.
Мы полностью поддерживаем комментарий президента. <...> Я не говорю от имени Хантера Байдена, так что больше я ничего не могу сказать по этому поводу, — заявила Бедингфилд.
Ранее республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам отправили официальный запрос в Белый дом, с просьбой раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена. По мнению политиков, на сына американского президента могут оказывать давление из-за его связей в России и Украине.
Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности Хантера Байдена к биолабораториям на Украине. Его инвестфонд финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.