Белый дом оценил призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию

Неверным назвали призыв Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса в американском Белом доме. Позицию администрации США озвучила пресс-секретарь Джен Псаки, её слова приводит РИА Новости.

Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое, — сказала Псаки.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. При этом эксперты ВОЗ полагают, что в дальнейшем мораторий будет необходимо продлить, чтобы до конца года в мире было вакцинировано как можно больше людей.

В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых, где производятся медпрепараты и где власти стали вести речь о ревакцинации.

Гебрейесус призвал привить к 10 сентября не менее 10% населения в каждой стране.