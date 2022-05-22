Байдена встревожила оспа обезьян Байден: все должны быть обеспокоены распространением оспы обезьян

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден сообщил, что всем следует проявлять обеспокоенность из-за распространения оспы обезьян, пишет агентство Reuters. По словам главы государства, американские учёные уже изучают опыт лечения болезни и необходимость вакцинации.

Мы думаем над тем, что нам делать, — добавил Байден.

Американский лидер сообщил, что медики страны изучают возможные способы борьбы с болезнью, в том числе прорабатывают варианты лечения и вакцинации.

Вирус оспы обезьян, который стал распространяться в апреле и мае, был выявлен в ряде европейских государств, а также в США.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России случаи заражения людей оспой обезьян в настоящее время не выявлены. Он отметил, что отечественные медучреждения располагают всем необходимым для лечения этого заболевания. При этом в России есть определённый коллективный иммунитет к этой болезни.