Президент США Джо Байден сообщил, что всем следует проявлять обеспокоенность из-за распространения оспы обезьян, пишет агентство Reuters. По словам главы государства, американские учёные уже изучают опыт лечения болезни и необходимость вакцинации.
Мы думаем над тем, что нам делать, — добавил Байден.
Американский лидер сообщил, что медики страны изучают возможные способы борьбы с болезнью, в том числе прорабатывают варианты лечения и вакцинации.
Вирус оспы обезьян, который стал распространяться в апреле и мае, был выявлен в ряде европейских государств, а также в США.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России случаи заражения людей оспой обезьян в настоящее время не выявлены. Он отметил, что отечественные медучреждения располагают всем необходимым для лечения этого заболевания. При этом в России есть определённый коллективный иммунитет к этой болезни.