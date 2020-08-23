Байден заявил о готовности увеличить налоги для богатых

https://static.news.ru/photo/114a2c74-e5c8-11ea-8194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов увеличить налоги для людей с заработком от $400 тысяч в год, если победит на президентских выборах.

Он отметил, что не планирует вводить налоги для тех, кто получает меньше названной суммы.

Я подниму налоги для тех, кто получает больше $400 тысяч. Почему? Потому что настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю, — привели слова Джо Байдена в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, сенатор Алексей Пушков сообщил, что сомневается в осуществлении обещаний Джо Байдена, так как они выглядят слишком неправдоподобными и невыполнимыми. Отмечается, что накануне, 21 августа 2020 года, Джо Байден пообещал американцам, что в случае его победы на президентских выборах Соединённые Штаты преодолеют «эпоху тьмы».