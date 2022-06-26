Байден заявил, что Путин хотел развалить НАТО, но у него не вышло Байден: Путин планировал разобщить НАТО и западных союзников, но этого не произошло

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Джо Байден

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил мнение, что президент России Владимир Путин намеревался посеять раздор среди западных союзников и развалить НАТО, но сделать ему этого не удалось, передает ТАСС. Американский лидер поблагодарил немецкого коллегу за поддержку сплоченности коллективного Запада и отметил, что «эти вызовы только укрепят отношения союзников».

Путин предполагал, что НАТО и наш альянс разобщатся, но этого не произошло и не будет, — заявил Байден.

Он считает, что Берлин и Вашингтон едины во мнении по поводу ситуации на Украине. Встреча проходила перед началом двусторонних переговоров на полях саммита «Большой семерки» (G7) в баварском замке Эльмау.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новые санкции в адрес России из-за ситуации на Украине, которые, по его словам, будут объявлены на саммите G7. По данным Reuters, Байден и его коллеги из «Группы семи» планируют ввести запрет на импорт нового золота из России. Отмечается, что Белый дом надеется таким образом лишить РФ доходов, необходимых для финансирования спецоперации.