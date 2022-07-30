Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус и вновь отправился на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден заразился коронавирусом ещё 21 июля, у него на тот момент были слабые симптомы заболевания. При этом политик прошёл вакцинацию американскими препаратами. По состоянию на 27 июля сообщалось, что Байден вылечился от болезни. Однако у американского президента всё чаще стали проявляться признаки, которые свидетельствуют о его слабом здоровье.

На днях американский президент подтвердил своё намерение переизбираться на пост президента США в 2024 году. И это несмотря на то, что деятельность нынешнего главы государства не одобряют в большинстве штатов.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена достиг минимального показателя впервые с момента инаугурации. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Gallup.