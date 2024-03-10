Байден перепутал Украину с Афганистаном в интервью MSNBC: Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Фото: Official White House/Oliver Contreras

Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Америка допустила ошибку. Мы охотились за [экс-главарем «Аль-Каиды»] (организация признана в России террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Усамой бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем, — сказал Байден.

Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США, в ноябре ему должен исполниться 81 год. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Его оппоненты полагают, что всему виной возраст и здоровье главы американского государства. Сам Байден заявлял, что находится «в расцвете сил», но при этом признавал, что вопрос о его возрасте является обоснованным. При этом американский лидер намерен принять участие в выборах президента в 2024 году.

До этого президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.