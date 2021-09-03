Байден решил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года, издал президент США Джо Байден.

В опубликованном указе говорится, что в преддверии 20 годовщины терактов американский народ имеет право на более полную картину того, что власти знают об атаках.

Критически важно, чтобы правительство Соединённых Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях, — написано в тексте документа.

Снятие грифа секретности с документов о терактах 11 сентября было одним из предвыборных обещаний Байдена. Накануне печальной годовщины об этом главе государства напомнили семьи жертв трагедии.

Ранее американские СМИ предположили, что вывод войск из Афганистана обернётся для США не столько окончанием войны, сколько новой, ещё более опасной фазой конфликта, включая возможность терактов.