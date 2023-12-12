Байден рассказал, сколько США будут помогать Израилю оружием Байден: США будут помогать оружием Израилю до полного уничтожения ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

США будут поставлять оружие Израилю до полного разгрома палестинского движения ХАМАС, заявил президент Джо Байден, слова которого приводит пресс-служба Белого дома. При этом американский лидер отметил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку из-за характера проводимых военных операций Израиля в секторе Газа мнение мирового сообщества может резко измениться.

Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они (Израиль. — NEWS.ru) не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными. Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить, — сказал Байден.

Он также выразил обеспокоенность ростом уровня антисемитизма в США и во всем мире на фоне палестино-израильского конфликта. Байден назвал антисемитизм «отвратительным» и подчеркнул, что Вашингтон «не намерен отворачиваться от этой проблемы».

Ранее сообщалось о желании США как можно быстрее завершить конфликт между Израилем и ХАМАС. По данным журналистов, Вашингтон потребовал от Тель-Авива завершить боевые действия до Нового года. Однако эксперты придерживаются мнения о том, что Израиль откажется лишь от нанесения авиаударов.