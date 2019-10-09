https://static.news.ru/photo/4ef9fc5c-eac4-11e9-ac5e-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-вице-премьер Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Конгрессу следует объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

По его словам, политик нарушил клятву, которую дал при вступлении в должность.

Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые — импичмент, — передаёт его слова CNN .

Байден охарактеризовал действия Трампа как «пробивание дыр в конституции».

Американский лидер ответил бывшему заместителю в Twitter . Он заявил, что Байден не мог поступить иначе, так как потратил миллионы налогоплательщиков.

И я не сделал ничего плохого, — подчеркнул Трамп.

Конгрессмены-демократы запустили процедуру импичмента Трампа 29 сентября, обвинив его в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Как писал News.ru, президент США пообещал ему военную и финансовую помощь в обмен на проведение расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Дело Байдена началось после того, как Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Как следует из документа, в ходе разговора Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины займётся делом Burisma Group.

The New York Times при этом сообщила, что экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для Зеленского публичное заявление об этом. Украинский лидер должен был подтвердить свою приверженность расследованию по компании Burisma. Издание отмечает, что документ подготовили через несколько недель после телефонного разговора Трампа с Зеленским. Кроме того, главный помощник президента Украины знал об этом.

При этом Байден считается основным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах.