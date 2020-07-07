Байден пообещал вернуть США в состав ВОЗ, если победит на выборах

https://static.news.ru/photo/410fdd90-c0a3-11ea-bf49-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: CNN/Keystone Press Agency/’GlobalLookPress

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вернёт Соединённые Штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), если победит на президентских выборах, в первый же день на новой должности. Также политик пообещал вернуть мировое лидерство США.

Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США. — NEWS.ru) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене, — привели слова Джо Байдена в ТАСС.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Правительство США с 6 июля 2020 года решило покинуть ВОЗ. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп Конгрессу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил выход США из ВОЗ.

Сенатор-демократ Роберт Менендес также подтвердил информацию, что Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о выходе из организации. Он отметил, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции президента США.

При этом правительство США готово вносить на счёт организации денежные средства, но уже не $500 млн, как раньше, а около $38 млн, как платит Китай, писал NEWS.ru ранее.