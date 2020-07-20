Байден пообещал отменить запрет на флаг ЛГБТ в случае победы на выборах

https://static.news.ru/photo/7b7cf78a-c9d4-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ и пообещал вернуть это право.

Запрет флага Конфедерации на военных объектах давно назрел, а запрет флага ЛГБТ — настоящего символа многообразия и инклюзивности — несомненно, неправильный. Пентагон должен гарантировать, что разрешит его. Иначе это сделаю я как президент, — сообщил он в Twitter.

Banning the Confederate flag from military installations was long overdue.



Banning the LGBTQ Pride flag â the very symbol of diversity and inclusion â is undeniably wrong. The Pentagon should ensure it is authorized, or as President, I will.

https://t.co/rvA4F2YcPS — Joe Biden (@JoeBiden) July 19, 2020

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер запретил использование флагов армии конфедератов на американских военных объектах. Глава ведомства 17 июля опубликовал в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, которые можно вывешивать на находящихся в ведении Министерства обороны США объектах. Флагов армии Конфедерации в этом списке нет. Отмечается, что флаги, не вошедшие в список разрешённых на военных объектах, допускаются к демонстрации в музейных экспозициях, на монументах, могилах, а также в других случаях, когда это не может рассматриваться как поддержка флага со стороны Министерства обороны.

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в Штатах на фоне смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародёрства и вандализма.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Согласно опросу, он оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Исследование провели журналисты в США, писал NEWS.ru.