Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение

https://static.news.ru/photo/45b1f19a-5b75-11eb-a00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Lo Scalzo / globallookpress

Новый американский президент Джо Байден сразу после церемонии инаугурации, как и обещал, приступил к работе. Первым же его указом стал возврат Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Распоряжение о выходе из неё подписал предыдущий лидер Дональд Трамп. Он считал, что организация недостаточно хорошо справилась с пандемией коронавируса. Если бы ВОЗ быстрее среагировала, в США якобы не было бы столько заражённых и умерших от последствий COVID-19.

Байден отменил и другие решения своего предшественника. Так США вновь присоединятся к Парижскому соглашению по климату, а также прекратят строить стену на границе с Мексикой. Последнее решение, кстати, было одним из основополагающих в программе Трампа. Отчасти именно за обещание бороться с незаконным проникновением мигрантов в США он и выиграл выборы-2016.

Новый президент не остановился и на этом. Он сразу же подписал указ об отмене введённых Трампом ограничений на въезд в США из ряда мусульманских стран.

Также Байден признался журналистам, что бывший президент прислал ему «великодушное» письмо, но подробностей сообщать не стал.

Ранее NEWS.ru писал, что пока выдвиженцы нового президента США Джо Байдена проходят утверждение в американском сенате, назначены временно исполняющие обязанности на разные посты — от внешнеполитического ведомства до Минфина и Минюста.