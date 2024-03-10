Байден озвучил претензию в адрес Нетаньяху Байден: Нетаньяху действиями в Газе вредит Израилю

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Джо Байден

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему, заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC. Он объяснил, что министр настраивает весь мир против Тель-Авив.

У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. По моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка, — констатировал глава Белого дома.

Однако, по словам политика, у Вашингтона нет «красной линии» в отношении действий Израиля в Газе. Оборона страны по-прежнему «имеет решающее значение», подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден признал, что считает операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС чрезмерной, поэтому всегда настаивал на увеличении гуманитарной помощи, включая топливо и предметы первой необходимости. Следует прежде всего прекратить огонь, освободить удерживаемых ХАМАС заложников и добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа, добавил глава государства.

До этого сообщалось, что Байден в телефонном разговоре предложил Нетаньяху не начинать военную операцию на юге сектора Газа в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения. Лидеры двух стран также обсудили доставку в анклав гуманитарной помощи и перспективы освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.