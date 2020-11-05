Байден выразил уверенность в своей победе

https://static.news.ru/photo/68ef67ac-1fb4-11eb-8cbb-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выпустил телеобращение к нации, в котором призвал американцев к спокойствию. По его словам, процесс подсчёта голосов в отдельных штатах близится к завершению.

Также кандидат выразил уверенность, что победителями прошедших в стране 3 ноября выборов станут он сам и Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента.

Мы не сомневаемся, что, когда подсчёт будет закончен, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями, — отметил Байден.

Он добавил, что продолжающийся подсчёт голосов должен быть закончен, и пообещал обеспечить ситуацию, когда был бы посчитан каждый голос. При этом Байден подчеркнул, что «в Америке голосование священно».

Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают приём отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов. По их законам, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября включительно.

По данным ведущих американских СМИ, демократу для общей победы не хватает голосов шести выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что округ Лас-Вегаса в штате Невада будет обрабатывать голоса до 12 ноября. Об этом заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. Он также заверил, что будет изучаться вопрос двойного голосования — при поступлении бюллетеней по почте система выявит, не голосовал ли избиратель дважды.