Назван фильм, заставивший Байдена бояться искусственного интеллекта Байден приказал регулировать развитие ИИ после фильма «Миссия невыполнима»

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Президент США Джо Байден подписал указ о регулировании развития искусственного интеллекта, сообщила газета The New York Post. Как утверждает издание, поводом для принятия такого решения стал фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая». По сюжету кинокартины, искусственный интеллект обретает самосознание и захватывает контроль над цифровым пространством.

Президент Байден пойдет на самые решительные действия, на которые в принципе способны власти любой страны в мире, чтобы обеспечить безопасность, защищенность и надлежащее доверие к ИИ, — отметил заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид.

Опасения Байдена также усилили дипфейки с его лицом. По словам президента США, распространившиеся в Сети видео пугают своей убедительностью.

Ранее был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, насколько искусственный интеллект способен справиться с проверкой школьных заданий. Популярным языковым моделям ChatGPT, GigaChat и YaGPT предложили решить 13 тестов. Все перечисленные нейросети не смогли справиться с большинством заданий. Наибольшие трудности у языковых моделей вызвали задачи, требующие математических расчетов. Задание по теории вероятностей правильно решили все «испытуемые».