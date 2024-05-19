Байден назвал Трампа не умеющим проигрывать неудачником

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Экс-президент США Дональд Трамп является неудачником и не умеет достойно принимать поражение, заявил действующий глава Штатов Джо Байден на встрече со сторонниками в Атланте (штат Джорджия). По его словам, косвенно политик и сам в этом не раз признавался.

Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник. В действительности на кону наша демократия. Послушайте, что он говорит. Его спросили, примет ли он поражение. Он сказал, что это зависит от ситуации. Потом он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня. Это его слова, — подчеркнул Байден.

Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей. Опросы, считает он, ни разу еще не показали достоверного результата, кроме того, главное — итоги выборов.

Трамп ранее назвал действующее правительство США «тиранами-фашистами» и призвал спасти страну. Бывший глава государства напомнил, что граждане могут определить будущее США, проголосовав на грядущих выборах. Он посоветовал им воздержаться от голосования за «продажного» президента Джо Байдена и его администрации — самой коррумпированной за всю историю государства. Трамп, как он пообещал, готов спасти «скатывающиеся в ад» Соединенные Штаты, если он победит на выборах в 2024 году.