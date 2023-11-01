Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Президент США Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины, передает ТАСС со ссылкой на бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget). В ведомстве подчеркнули, что американский лидер наложит вето на данный документ в случае, если он будет принят конгрессом. В заявлении утверждается, что провал в поддержке Украины будет свидетельствовать об «ужасном сигнале России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.

Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Израиль и Украина должны заручиться поддержкой в рамках одного пакета, поскольку разделение может «привести к глобальным последствиям» для нацбезопасности. Администрация также настаивает, что критически важно учитывать необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.

Ранее колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон заявил, что попытка Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один проект закончится неудачей. По его мнению, в итоге американский народ откажется поддерживать кого-либо вообще. Обозреватель уверен, что Байден приукрасил действительность, когда заверил, что победы Украины и Израиля «жизненно важны» для стратегической безопасности США.