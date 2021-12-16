Байден будет баллотироваться на второй президентский срок вместе с Харрис

Президент США Джо Байден намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, вместе с ним баллотироваться будет нынешний вице-президент Камала Харрис, передаёт ТАСС.

Комментируя заявление Харрис о том, что она не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах, Жан-Пьер сказала, что не знает, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент.

Президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить, — ответила она.

Жан-Пьер также уточнила, что «ничего не изменилось», Байден намерен участвовать в этих выборах в паре с Харрис.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что 79-летний Джо Байден действительно хочет переизбраться на второй срок в 2024 году.

Решение Бйдена баллотироваться на новый президентский срок поддержал президент России Владимир Путин. Он считает, что глава Белого дома поступил верно.