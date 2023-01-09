Аналитик США: Вашингтон может замедлить финансирование Киева в 2023 году Аналитик США Вичензино: Вашингтон может замедлить финансирование Киева в 2023 году

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Финансирование Киева со стороны Вашингтона в 2023 году замедлится, но не прекратится, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитика американского издания The National Interest Марко Вичензино. Как уточнил эксперт, выделение средств для Украины подвергнется более внимательному анализу в связи с переходом Палаты представителей США под контроль республиканцев после недавних выборов.

Хотя финансирование со стороны США не прекратится в 2023 году, оно, вероятно, замедлится и будет подвергнуто более тщательному анализу перед выделением средств, — считает Вичензино.

Он напомнил, что за первый год украинского конфликта Вашингтон выделил для Киева почти $100 млрд. Помимо того, президенту Украины Владимиру Зеленскому удавалось получать от Штатов то, что ему нужно, — например ЗРК Patriot. Однако в 2023 году, по мнению аналитика, ситуация может измениться.

Политобозреватель Джонатан Марлин ранее рассказал, что дискуссии по поводу помощи Украине могут обернуться кризисом для Республиканской партии США. Он обратил внимание на недавнее заявление сына бывшего президента страны Дональда Трампа в адрес украинского лидера и предположил, что эти слова могут стать резонансными для республиканцев.