Американский врач назвал кошмаром работу по спасению пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/36cd795e-863e-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главврач больницы скорой помощи американского города Йонкерс Энтони Лено сравнил ситуацию в медучреждении с ночным кошмаром. По его словам, случается, что заразившиеся коронавирусом поступают целыми семьями и умирают друг за другом в течение нескольких дней.

В одну из моих смен умерли сразу шесть человек, — приводит слова медика New York Post.

Лено отметил, что в больших семьях, которые проживают в маленьких домах, риск заражения COVID-19 значительно выше. Из-за нехватки жилплощади невозможно изолировать уже заболевших, поэтому заражаются и все остальные члены семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные назвали уровень смертности среди пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам ИВЛ. По их словам, летальный исход фиксируется в 88% случаев. В большинстве своём умершие — люди в возрасте старше 65 лет.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели свыше 743 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли 615. В Москве — 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались 325.