Американский суд отказался возобновить процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа

Суд в американском округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения разбирательства в Нидерландах. Там РФ сумела добиться отмены взыскания более $50 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным документов, опубликованных в базе судов США, возобновления процесса добивались компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Данные компании пытаются добиться в США взыскания с РФ многомиллиардной суммы.

При этом в суде заявили, что приостановка процесс является уместной и полностью оправданной.

Дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах «может оказаться бесплодным занятием», поскольку у истцов не останется «оснований для иска», если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов, — указано в сообщении суда.

При этом ряд доводов истцов суд назвал «ошибочными» с точки зрения толкования процесса в Амстердаме. В документе, в частности, говорится, что ссылка на апелляционный суд Амстердама показывает, что его выводы относительно недостаточнолй завершённости процедур в Голландии до настоящего момента остаются верными.

Суд также указал, что позиция адвокатов истцов данный вывод подтверждает.

Отчёт о состоянии дел сторонам необходимо предъявить 20 мая 2022 года.

Третейский суд в Гааге в июле 2014 года единогласно удовлетворил иск экс-акционеров компании ЮКОС и обязал РФ выплатить им около $50 млрд. РФ оспорила решеине и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал данное решение недействительным. В свою очередь, в феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить данную сумму.

В мае 2020 года РФ подала кассационную жалобу с требованием отмены решения о выплате. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.