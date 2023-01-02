В США предрекли коллапс Запада после сокрушительного поражения на Украине Американский политик Янг: Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине

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Капитолий конгресса США

Западному империализму придет конец в результате сокрушительного поражения Соединенных Штатов и НАТО от российской армии на Украине, сообщил в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его мнению, санкции Вашингтона приведут к таким неприятным последствиям для США, что вся американская экономика также рухнет.

Западному империализму придет конец, когда стоимость доллара рухнет, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят сокрушительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас настолько плохо, что вся наша экономика рухнет, — написал Янг.

Политик придерживается мнения, что конфликт на территории Украины является «империалистической коррумпированной войной».

Ранее Янг призвал опубликовать финансовую отчетность представителей обеих партий США, принимающих решения по денежным потокам на Украину. В конце декабря политик потребовал судить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по статье о военных преступлениях.