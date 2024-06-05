Американские деньги для Украины попали во власть Евросоюза FT: США дадут Украине $50 млрд, если Евросоюз продлит санкции против России

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США предоставят Украине кредит на $50 млрд, погашаемый прибылью от замороженных активов России, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок, сообщает Financial Times. Дискуссионный документ обсудят 5 июня на встрече Министров финансов ЕС.

Вашингтон рассматривает выдачу кредита в том случае, если активы российского Центробанка в ЕС будут заморожены, «пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине». В то же время журналисты отмечают, что подобное решение потребует одобрения лидеров ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Основная часть российских активов хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Если прибыль не достигнет требуемых выплат, ответственность могут понести США. Некоторые правительства ЕС опасаются финансовых последствий таких сделок.

Американцам, вероятно, придется признать, что ЕС не может дать железную гарантию [по] потерям, — сказал источник, проинформированный о переговорах.

Еще один вариант предполагает, что ЕС с другими странами G7 выдаст Украине двусторонние кредиты, подкрепленные прибылью от российских активов. Такой шаг тоже потребует единогласия лидеров государств.

В ближайшие несколько недель администрация США объявит о продолжении поставок оружия и военной техники Вооруженным силам Украины. Как заявил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты не планируют направлять в страну военнослужащих, советников или военных инструкторов.