Американские адвокаты встретили протестующих с оружием в руках

https://static.news.ru/photo/736b4ffe-ba18-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Граждане США продолжают протестовать из-за жестокости полицейских по отношению к афроамериканцам. Участники движения Black Lives Matter (Жизни чёрных важны) митингуют, сносят памятники и пугают обеспеченных белых американцев.

hereâs what happens when you march on Portland Place in St. Louis, MO



theyâre scared of their own community pic.twitter.com/Ng8qW1Pa6C — avery (@averyrisch) June 29, 2020

Супруги из Сент-Луиса (штат Миссури) — Марк и Патриция Макклоски — вышли с оружием в руках из своего дома, когда мимо проходила толпа демонстрантов. Мужчина взял винтовку, а женщина — пистолет. Пара работает адвокатами. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Twitter. К особняку юристов пришли около 300 активистов, передаёт телеканал NBC News.

2nd AMENDMENT - BUY GUNS: St. Louis Couple Protecting Themselves & Property As BLM Protestors Have Moved Into The Suburbs! pic.twitter.com/0FJWUPWEk6 — Uncle Sam's Children (@UncleSamsNation) June 29, 2020

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе.

Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников исторических личностей, которые имели отношение к работорговле. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом предложил лишить полицию США финансирования. По его словам, необходимо придумать другой способ борьбы с преступностью. Активист считает, что американская политика находится в очень плохом состоянии, когда пытается решить проблемы афроамериканского общества.

Он также заявил о желании «сжечь США», а также заменить нынешнюю систему на новую. Он подчеркнул, что насилие является единственным способом борьбы. Активист напомнил о 60-х годах, когда афроамериканцам удалось отстоять свои права, прибегая к насилию.

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицейскими. Митинги в честь него прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее протестующие объединились в движение Black Lives Matter, которое распространилось по всему миру.