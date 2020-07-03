Американка рассказала о пережитом ударе молнии

https://static.news.ru/photo/3e5ea0d4-bd4e-11ea-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В США жительница города Беллингхем пожаловалась на невыносимую боль после пережитого удара молнии. 23-летняя Шелби Клоф (Shelby Klopf) чувствует слабость, у неё наблюдаются серьёзные проблемы со зрением.

Я просто счастлива, что выжила и могу вернуться домой к своим детям. Все могло закончиться совсем иначе. Я страдаю от сильной боли, у меня слабость и проблемы со зрением, но все же я здесь и я могу увидеть своих детей, — рассказала Клоф в эфире американской телестанции WFXT.

Как передаёт Lenta.ru, неприятный инцидент произошёл 1 июля. Во время удара молнии девушка находилась у себя дома. Клоф захотела включить настольную лампу и в этот момент внезапно почувствовала сильный удар. Яркий свет ослепил американку, затем она отлетела в сторону.

Прибывшие на место происшествия врачи дали женщине миорелаксанты, расслабляющие сведённые мышцы. Тем не менее, по прибытию в больницу у Клоф случился припадок.

У меня произошёл спазм конечностей, я вообще не могла пошевелиться. Я частично лишилась памяти, так что я пересказываю то, что говорили мне очевидцы, — подчеркнула пострадавшая.

По её словам, справиться с тяжёлыми последствиями удара молнии ей помогают дети и свекровь.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от ударов молний в Индии выросло до 110 человек. В стране и некоторых регионах Южной Азии чаще всего регистрируются смерти от ударов молний в мае и июне каждого года. По данным Национального бюро регистрации преступлений в Индии, в 2017 году в результате ударов молнии погибли 2885 человек, а в 2018 году — 2357, это последний год, по которому имеются данные. Для сравнения: в 2019 году в США было зарегистрировано 20 смертей по этой причине (по данным национальной службы погоды).

Смерти от разрядов молнии в Индии чаще регистрируются среди фермеров, которые выходят на улицу, чтобы подготовить свои поля к периоду муссонных дождей.