Американка приняла труп кролика за свою кошку и устроила похороны

https://static.news.ru/photo/3b94570c-1368-11eb-91e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Соединённых Штатов Шерил Шмидт похоронила кошку, однако та была жтва и находилась дома.

Американка нашла на дороге труп животного и решила, что это её любимица по кличке Китти. Женщина устроила похороны во дворе своего дома, а её муж даже зачитал речь во время церемонии. После супруги закопали погибшую кошку.

Однако неожиданно Шмидт увидела Китти в окне дома, наблюдавшую за своими похоронами. Увидев кошку живой и невредимой, семейство откопало захороненное животное и отправилось к ветеринару.

Как сообщил специалист, на дороге погиб кролик, а не кошка, передаёт LIFE.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Кирова решил продать кошку за 1 479 999 рублей. Шотландской вислоухой два года. Она игрива и покладиста, ладит с другими животными и детьми. Почему хозяин решил расстаться с питомцем, он не объясняет, зато раскрывает, чем обусловлена такая цена за него.