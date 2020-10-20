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Американка приняла труп кролика за свою кошку и устроила похороны

09:35, 21 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Соединённых Штатов Шерил Шмидт похоронила кошку, однако та была жтва и находилась дома.

Американка нашла на дороге труп животного и решила, что это её любимица по кличке Китти. Женщина устроила похороны во дворе своего дома, а её муж даже зачитал речь во время церемонии. После супруги закопали погибшую кошку.

Однако неожиданно Шмидт увидела Китти в окне дома, наблюдавшую за своими похоронами. Увидев кошку живой и невредимой, семейство откопало захороненное животное и отправилось к ветеринару.

Как сообщил специалист, на дороге погиб кролик, а не кошка, передаёт LIFE.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Кирова решил продать кошку за 1 479 999 рублей. Шотландской вислоухой два года. Она игрива и покладиста, ладит с другими животными и детьми. Почему хозяин решил расстаться с питомцем, он не объясняет, зато раскрывает, чем обусловлена такая цена за него.

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