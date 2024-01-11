Американист рассказал, кто может добиться прекращения боев на Украине Американист Домрин: победа Трампа может обеспечить мир на Украине

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Возвращение в Белый дом миллиардера Дональда Трампа может поспособствовать урегулированию украинского кризиса, заявил в беседе с NEWS.ru американист и доктор юридических наук Александр Домрин. По его словам, с поражением на выборах действующего президента США Джо Байдена исчезнет и нынешняя Украина.

Если кто и может разрешить этот конфликт, то только Трамп. Я не вижу у него никаких симпатий в отношении Владимира Зеленского. Трамп прекрасно понимает, кто создавал этот конфликт, — не между Украиной и Россией, конфликт в действительности происходит между Байденом и Россией, — подчеркнул американист.

Ранее, выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп заявил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин — очень умные и коварные люди. В то же время экс-президент США добавил, что его преемник Байден, как оказалось, не может связать и двух слов.

В своей предвыборной речи, которую транслировал телеканал Fox News, республиканец констатировал, что его главный оппонент не может управлять даже магазином, не говоря уже о целой стране. Миллиардер подчеркнул, что Байден нанес Соединенным Штатам колоссальный ущерб и оставлять его за главного точно не стоит.