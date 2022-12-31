Пользователи Twitter призвали Зеленского показать налоговую декларацию

Пользователи Twitter призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год, чтобы отчитаться об оказанной Киеву помощи. Такое предложение появилось после публикации консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.

Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского? — задался вопросом один из пользователей.

Юзер, представившийся Томасом Лейном, поддержал комментатора, ответив на пост словами: «Вот это было бы интересно».

Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где, — отметил другой пользователь.

Комментатор под ником Джеффри Янг поддержал диалог других пользователей, заинтересованных в денежном потоке на Украину и предложил также поднять отчетности политиков из обеих партий, которые, по его мнению, получают солидные откаты из «бесконечного банкомата Зеленского».

При этом некоторые подписчики не восприняли эту идею всерьез, заявив, что «коррумпированные иностранные диктаторы не отчитываются перед американской налоговой».

Ранее читатели немецкой Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после новогоднего поздравления граждан, в котором он дал обещание оказывать поддержку Украине. Они возмутились призывами политика продолжать экономить электричество и потребовали от него уйти в отставку.